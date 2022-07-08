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Верещук просит уехать из оккупированных Запорожской и Херсонской областей: Будут бои

Катерина ТищенкоПятница, 8 июля 2022, 22:42
Ирина Верещук, фото МинТОТ

Вице-премьер, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призывает жителей оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться всеми возможными способами.

Источник: Верещук в эфире телемарафона

Прямая речь: "Как бы тяжело ни было на территории, которая сегодня подконтрольна украинскому правительству… все равно в любом случае пребывание на территории Херсонской или Запорожской области в разы хуже и в разы опаснее".

"Даже если они будут депортированы в Россию, мы все равно найдем возможность помочь людям вернуться. Даже если придется через Крым, когда мы говорим о Херсонской области – это нужно делать, нужно двигаться в данном направлении. Надо искать возможность уехать, потому что наши Вооруженные Силы будут деоккупировать. Это будут огромные бои. Я не хочу никого пугать, все и так все понимают".

Детали: Вице-премьер призвала "эвакуироваться всеми доступными способами".

На вопрос, есть ли сейчас возможность эвакуации с оккупированного юга Украины, Верещук сказала: "Есть, и люди о ней знают. Горизонтальная система коммуникаций очень хорошо действует. Выехавшие имеют и знают пути. Волонтеры, мы присоединяемся. Я не буду сейчас публично об этом говорить, потому что это безопасность людей, которые сегодня там везут наших людей, эвакуируя их из того ада, в котором они оказались".

Вице-премьер объяснила, что враг использует украинцев на оккупированных территориях как живой щит.

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"Наша артиллерия должна работать, потому что деоккупация включает в себя вооруженное применение силы. И если там есть гражданские люди и, не дай Бог, женщины и дети, представьте, как себя должны вести наши Вооруженные Силы", - сказала она.

Кроме того, Верещук рассказала, что в городе Пологи Запорожской области уже есть сообщения, когда хотят забирать детей в дома ребенка, если дети не будут идти в школы или садики под юрисдикцией России. Она подчеркнула, что "лучше не доводить ситуацию до таких критических моментов".

Что предшествовало: Ранее Верещук уже призывала жителей оккупированной Херсонской области выехать из области путями, которые разрешают россияне, в частности через оккупированный Крым. Однако о Запорожской области тогда речь не шла.

Темы: ВерещукэвакуацияХерсонская областьЗапорожская область
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