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Верещук призвала жителей Херсонщины выезжать через оккупированный Крым

Катерина ТищенкоПонедельник, 20 июня 2022, 23:02
Ирина Верещук, фото Global Images Ukraine via Getty Images

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей оккупированной Херсонщины выехать из области путями, которые разрешают россияне, в частности через оккупированный Крым.

Источник: Верещук на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ, сообщает Укринформ

Детали: По словам вице-премьера, жители Херсонской области, особенно те, у которых есть дети, не должны отказываться от возможностей для выезда, которые им предоставляют оккупанты, потому что это позволит ускорить деоккупацию области украинской армией.

Прямая речь: "Выезжайте, пожалуйста, потому что наша армия будет обязательно деоккупировать эти земли. Наша воля это делать непоколебима. И очень тяжело потом будет открыть гуманитарный коридор, когда там будут дети… Мы будем знать, что там дети, и мы будем бессильны, и этого очень не хочется. Поверьте, деоккупация будет очень быстро. Контрнаступление обязательно будет".

Больше деталей: При этом Верещук призвала воспользоваться для выезда временно оккупированным Крымом, выданными для этого оккупантами "фейковыми" документами и заверила, что украинские власти за это не будут наказывать.

Прямая речь: "Они не нарушат закон, если выедут через временно оккупированный Крым. Мы знаем, что это сегодня – чуть ли не единственный гуманитарный коридор, если его так можно назвать, по которому можно уехать. Поэтому, если есть возможность, уезжайте, особенно с детьми.

Как только вы попадете на территорию третьих стран – Европейского Союза или еще кого-то – обратитесь в любое консульство или найдите возможность позвонить нам. Даже без документов вас впустят все страны. Если потребуется, мы изготовим документы, передадим в консульство, где вы будете находиться".

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Что предшествовало: 20 июня глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута сообщил, что на оккупированной территории области остается 450-500 тысяч граждан.

По его словам, сейчас покинуть оккупированную Херсонщину можно двумя способами: выехать во временно оккупированный Крым и через оккупированные Мелитополь-Васильевку в сторону Запорожья.

Темы: ВерещукХерсонская областьоккупацияКрым
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