Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден согласовал новый пакет помощи для Украины на $400 млн

Ольга ГлущенкоСуббота, 9 июля 2022, 01:35
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США подписал приказ о выделении нового пакета помощи для Украины на 400 миллионов долларов.

Источник: сайт Белого дома

Детали: В документе говорится, что Байден делегирует полномочия Государственному секретарю по передаче помощи на 400 миллионов долларов США для Украины "на предметы оборонного назначения и услуги Министерства обороны, а также военное образование и подготовку".

Напомним: Ранее сообщалось, что Байден в ближайшее время объявит о новом пакете военной помощи для Украины в размере 400 млн долларов, в котором предусмотрены еще четыре системы реактивного залпового огня HIMARS.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАУкраинаБайденоружие
Главное сегодня

В оккупированном Мариуполе коллаборанты и россияне воруют уцелевшие автомобили – разведка

В Киеве начали военные учения для гражданских

фотоРоссийские удары по Донецкой области: из-под завалов достали мужчину, сгорел вокзал

фото, видеоВ оккупированном Херсоне слышат взрывы: в Чернобыевке пожар и детонируют боеприпасы россиян

Штайнмайер требовал от Зеленского объяснений, почему сорвался его визит в Киев – СМИ

Россияне пытались захватить Углегорскую ТЭС, ВСУ отбросили врага – сводка

Все новости...
США
США обнаружили 18 российских "фильтрационных лагерей" для украинцев
В США похвалили Украину за эффективное использование HIMARS
Байден вскоре анонсирует новый пакет помощи для Украины с еще четырьмя HIMARS - СМИ
Последние новости
15:51
В Луцке 8-летний мальчик играет с прохожими в шахматы на деньги, которые передает ВСУ
15:51
Оккупанты убили 100 украинских спортсменов и тренеров
15:31
Лидер "Грузинской мечты" обвинил посла США в оскорблении депутата
15:13
видеоУкраинские защитники пройдут опасные направления на границе с Беларусью
15:10
США предоставит Украине $360 млн гуманитарной помощи – Блинкен
15:09
ЕС не требует от Молдовы присоединиться к санкциям, но был бы рад такому шагу – посол
15:07
Украина может увеличить пропускную способность электроэнергии
15:01
Кличко рассказал, как переселенцам получить помощь в Киеве
14:51
Кто должен решать, в какой школе учиться детям-переселенцам – объясняет образовательный омбудсмен
14:12
Канада: решение о передаче турбины "Газпрому" еще не принято, работаем над этим
Все новости...