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Байден согласовал новый пакет помощи для Украины на $400 млн

Ольга ГлущенкоСуббота, 9 июля 2022, 01:35
Байден согласовал новый пакет помощи для Украины на $400 млн
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США подписал приказ о выделении нового пакета помощи для Украины на 400 миллионов долларов.

Источник: сайт Белого дома

Детали: В документе говорится, что Байден делегирует полномочия Государственному секретарю по передаче помощи на 400 миллионов долларов США для Украины "на предметы оборонного назначения и услуги Министерства обороны, а также военное образование и подготовку".

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Напомним: Ранее сообщалось, что Байден в ближайшее время объявит о новом пакете военной помощи для Украины в размере 400 млн долларов, в котором предусмотрены еще четыре системы реактивного залпового огня HIMARS.

Темы: СШАУкраинаБайденоружие
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