Байден согласовал новый пакет помощи для Украины на $400 млн

Президент США подписал приказ о выделении нового пакета помощи для Украины на 400 миллионов долларов.

Источник: сайт Белого дома

Детали: В документе говорится, что Байден делегирует полномочия Государственному секретарю по передаче помощи на 400 миллионов долларов США для Украины "на предметы оборонного назначения и услуги Министерства обороны, а также военное образование и подготовку".

Напомним: Ранее сообщалось, что Байден в ближайшее время объявит о новом пакете военной помощи для Украины в размере 400 млн долларов, в котором предусмотрены еще четыре системы реактивного залпового огня HIMARS.