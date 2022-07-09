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Илон Маск передумал покупать Twitter

Ольга ГлущенкоСуббота, 9 июля 2022, 02:06
Илон Маск передумал покупать Twitter
Илон Маск, фото: Getty Images

Основатель SpaceX, миллиардер Илон Маск разрывает сделку на 44 миллиарда долларов на покупку Twitter.

Источник: The Washington Post со ссылкой на заявление, которое Маск подал Комиссии по ценным бумагам и биржам в пятницу.

Детали: Согласно заявлению, адвокаты Маска направили письмо в Twitter, в котором говорится, что он "разрывает их соглашение".

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В письме Маск утверждает, что имеет право выйти из соглашения, поскольку Twitter не предоставил ему достаточно информации о бизнесе компании.

Адвокаты Маска обвинили Twitter в том, что он "не предоставил или отказался" передать информацию, которая бы помогла Маску и его команде установить настоящее количество ботов или спам-аккаунтов на платформе социальной сети.

"Иногда Twitter игнорировал запросы господина Маска, иногда он отклонял их по причинам, которые казались неоправданными, а иногда он утверждал, что выполняет, предоставляя господину Маску неполную или ненадлежащую информацию", - говорится в письме.

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Глава правления Twitter Брет Тейлор написал в пятницу, что компания будет подавать иск против Маска.

Эксперты по праву говорят, что Маск не может просто так отказаться от сделки.

Что предшествовало:

25 апреля стало известно, что Маск покупает Twitter за 44 млрд долларов после недель переговоров.

Темы: Масксоцсети
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