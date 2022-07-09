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Жителей Херсонщины призывают готовить укрытия, чтобы "пережить наступление ВСУ"

Роман ПетренкоСуббота, 9 июля 2022, 18:40
иллюстративное фото всу

Жителям оккупированной Херсонщины стоит выехать из области, а кто не может – готовиться к боевым действиям, искать укрытие, воду и еду, заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

Источник: Соболевский в эфире телемарафона

Прямая речь Соболевского: "Все-таки нужно уезжать нашим людям.

Я знаю, что это очень тяжело и не все имеют возможность, но нужно это делать. Кто никак не может это сделать – надо готовиться к тому, что понадобится снова укрытие, снова необходимо подготовить запас воды, запас пищи для того, чтобы пережить наступление наших войск.

Мы понимаем, что наши ребята будут работать максимально аккуратно, хирургически, чтобы сохранить каждую жизнь, но война есть война".

Детали: По словам Соболевского, в Херсонской области в последнее время все больше успехов в ВСУ.

Напомним: Вице-премьер Ирина Верещук призывает жителей оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться всеми возможными способами.

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Темы: Херсонская областьоккупацияВооруженные силывойна
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