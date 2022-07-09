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Зеленский уволил послов в Чехии, Норвегии и еще ряде стран

Катерина Тищенко, "Европейская правда"Суббота, 9 июля 2022, 19:12
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский уволил послов Украины в Чехии, Норвегии и еще ряде стран.

Источник: указы президента, Европейская правда

Детали: Зеленский уволил Евгения Перебийноса с должности посла Украины в Чехии.

Перебийнис возглавлял дипломатическое представительство Украины в Чехии с 2017 года, то есть пять лет, в то время как послы обычно возвращаются из страны через четыре.

Также Вячеслав Яцюк уволен с должности посол Украины в Норвегии.

Яцюк возглавлял дипломатическое представительство Украины в Норвегии с 2016 года, то есть шесть лет.

Кроме того, президент уволил посла Украины в Индии, Мальдивах, Непале, Шри-Ланке и Бангладеш Игоря Полиху.

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Ранее сообщалось, что в субботу Зеленский уволил послов Украины в Германии и Венгрии.

Темы: Зеленскийдипломатические отношенияЧехияНорвегия
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