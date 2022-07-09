Зеленский уволил главу Херсона и назначил замену
Суббота, 9 июля 2022, 19:33
Президент Владимир Зеленский уволил главу Херсонской области Геннадия Лагуту, а также назначил временного исполняющего обязанности.
Источник: указ Зеленского
Дословно: "Уволить Геннадия Лагуту с должности главы Херсонской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению".
Детали: Президент временно возложил исполнение обязанности главы Херсонской ОГА на Дмитрия Бутрия.
Справка: Бутрий был заместителем Лагуты.
Напомним: Кабинет министров 28 июня согласовал увольнение Лагуты.
ВИДЕО ДНЯ