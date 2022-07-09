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Зеленский уволил главу Херсона и назначил замену

Роман ПетренкоСуббота, 9 июля 2022, 19:33
бутрий и лагута, фото ода

Президент Владимир Зеленский уволил главу Херсонской области Геннадия Лагуту, а также назначил временного исполняющего обязанности.

Источник: указ Зеленского

Дословно: "Уволить Геннадия Лагуту с должности главы Херсонской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению".

Детали: Президент временно возложил исполнение обязанности главы Херсонской ОГА на Дмитрия Бутрия.

Справка: Бутрий был заместителем Лагуты.

Напомним: Кабинет министров 28 июня согласовал увольнение Лагуты.

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Темы: Херсонская областьЗеленский
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