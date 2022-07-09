Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский уволил главу Херсона и назначил замену

Роман ПетренкоСуббота, 9 июля 2022, 19:33
Зеленский уволил главу Херсона и назначил замену
бутрий и лагута, фото ода

Президент Владимир Зеленский уволил главу Херсонской области Геннадия Лагуту, а также назначил временного исполняющего обязанности.

Источник: указ Зеленского

Дословно: "Уволить Геннадия Лагуту с должности главы Херсонской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению".

Реклама:

Детали: Президент временно возложил исполнение обязанности главы Херсонской ОГА на Дмитрия Бутрия.

Справка: Бутрий был заместителем Лагуты.

Напомним: Кабинет министров 28 июня согласовал увольнение Лагуты.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Херсонская областьЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
Херсонская область
Россияне обстреляли Белозерскую громаду - пострадала тракторная бригада
Украине вернули 11 детей, которых россияне держали на оккупированной части Херсонщины
Россияне за сутки убили двух жителей Донецкой и Херсонской областей
Последние новости
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
Все новости...
Реклама: