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Кабмин согласовал увольнение главы Херсонской ОГА Лагуты

Мазуренко Алена Вторник, 28 июня 2022, 19:50
ГЕННАДИЙ ЛАГУТА, ФОТО ИЗ ЕГО FACEBOOK

Кабинет министров 28 июня согласовал увольнение главы Херсонской областной госадминистрации Геннадия Лагуты.

Источник: представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram

Дословно: "Согласовано увольнение: Лагуты Геннадия Николаевича с должности главы Херсонской облгосадминистрации".

Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский назначил Лагуту главой Херсонской облгосадминистрации в октябре 2021 года.
  • В прошлом году, согласно данным общественной организации "Чесно", Лагута был соратником мэра Херсона Игоря Колихаева.
  • Лагуту избрали на местных выборах 2020 депутатом Херсонского областного совета от партии Колихаева.
  • В 2015 году он баллотировался в Херсонский горсовет от партии "Оппозиционный блок".
  • Утром 28 июня стало известно, что российские оккупанты похитили Колихаева, проведя обыск на его рабочем месте.

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Темы: Херсонская областьКабинет министровувольнениевласть
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