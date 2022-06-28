Кабмин согласовал увольнение главы Херсонской ОГА Лагуты
Вторник, 28 июня 2022, 19:50
Кабинет министров 28 июня согласовал увольнение главы Херсонской областной госадминистрации Геннадия Лагуты.
Источник: представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram
Дословно: "Согласовано увольнение: Лагуты Геннадия Николаевича с должности главы Херсонской облгосадминистрации".
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Напомним:
- Президент Владимир Зеленский назначил Лагуту главой Херсонской облгосадминистрации в октябре 2021 года.
- В прошлом году, согласно данным общественной организации "Чесно", Лагута был соратником мэра Херсона Игоря Колихаева.
- Лагуту избрали на местных выборах 2020 депутатом Херсонского областного совета от партии Колихаева.
- В 2015 году он баллотировался в Херсонский горсовет от партии "Оппозиционный блок".
- Утром 28 июня стало известно, что российские оккупанты похитили Колихаева, проведя обыск на его рабочем месте.