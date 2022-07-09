В Украине будет неэффективным "Железный купол", нужно развивать свою систему ПВО – Резников

МИНИСТР ОБОРОНЫ АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ НА ВСТРЕЧЕ С МИНИСТРАМИ ОБОРОНЫ В РАМШТАЙНЕ 26 АПРЕЛЯ. ФОТО: GETTY IMAGES

Министр обороны Алексей Резников считает, что в Украине небо защищено, но не идеально. Также он уверен, что вместо "Железного купола" Украине нужна своя система ПВО и ПРО.

Источник: Резников во время бизнес-конференции на платформе Forbes, которого цитирует Минобороны

Детали: Резников объяснил, почему в Украине будет неэффективным "железный купол", подчеркнув, что нужно развивать свою систему ПВО/ПРО.

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Прямая речь Резникова: "Мы все знаем пример Израиля, достаточно неплохо защищающего небо. Все мы знаем название "железный купол", но даже он не защищает на 100%. Более того, я был в Израиле, общался с их производителями, государственными предприятиями.

"Железный купол" сделан против медленных на низких высотах с легким поражением ракет, сделанных по существу в гаражах. От крылатых и баллистических ракет железный купол не защищает. Там есть другая система ПВО, которая развивается и в самом Израиле и есть в Чехии и США.

Поэтому нам нужно развивать свою систему ПВО/ПРО или получать, в том числе, от наших партнеров".

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Больше деталей: По словам Резникова, у Украины уже есть защита нашего неба – не идеальная, но сбивают "достаточно большое количество ракет".

По словам министра, в небе над Украиной российские самолеты уже боятся, поэтому бьют с территории РФ, Белоруссии, оккупированного Крыма, Черного и Каспийского морей.

Напомним: После победы в войне, Украина будет строить европейское государство со значительной либерализацией многих сфер и процессов, но с мощной системой безопасности и обороны вроде израильской, заверил президент Владимир Зеленский.