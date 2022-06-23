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Зеленский: Мы будем строить государство с мощной защитой, как в Израиле

Роман ПетренкоЧетверг, 23 июня 2022, 17:38
Зеленский: Мы будем строить государство с мощной защитой, как в Израиле

После победы в войне, Украина будет строить европейское государство со значительной либерализацией многих сфер и процессов, но с мощной системой безопасности и обороны вроде израильской, заверил президент Владимир Зеленский.

Источник: Зеленский во время общения с представителями вузов Израиля

Детали: Президент отметил, что уже многие украинцы уже знают, как дать отпор агрессору, и в будущем методы привлечения как можно большего количества граждан к обороне государства будут только совершенствоваться.

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Прямая речь Зеленского: "Это касается как границ нашего государства, так и безопасности внутри страны. С таким соседством бомбардировки, крылатые ракеты или еще что-то могут быть в любой момент. Поэтому будет также развита противовоздушная оборона нашего государства.

Мы будем восстанавливать европейское государство, которое будет членом Европейского Союза. Но с такой мощной защитой, которая есть у государства Израиль".

Напомним: Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что первые системы HIMARS уже прибыли в Украину.

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Темы: ЗеленскийВооруженные силывойнаИзраиль
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