Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне атаковали Николаев, прогремели мощные взрывы — мэр

Анастасия КалатурПонедельник, 1 августа 2022, 02:03
Россияне атаковали Николаев, прогремели мощные взрывы — мэр
ФОТО: GETTY

Россияне снова атаковали Николаев, раздаются взрывы в разных районах города.

Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич

Дословно: "Николаев снова под атакой. В разных районах города прогремели мощные взрывы. Собираем информацию".

Реклама:

Детали: Мэр просит держаться подальше от окон и не игнорировать правила безопасности.

Напомним: Сутками ранее Николаев массированно обстреляли, в городе вспыхнули пожары.

Темы: НиколаеввойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
Николаев
"Через кровь остановить фашизм": в Николаеве задержаны чиновницы, которые призывали РФ
В Николаеве задержана информаторша "ручного" блогера ФСБ: ей грозит пожизненное
В Николаеве поймали мужчину, который искал мосты и сливал видео о движении ВСУ россиянам
Последние новости
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
Все новости...
Реклама: