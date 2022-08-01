Россияне атаковали Николаев, прогремели мощные взрывы — мэр
Понедельник, 1 августа 2022, 02:03
Россияне снова атаковали Николаев, раздаются взрывы в разных районах города.
Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич
Дословно: "Николаев снова под атакой. В разных районах города прогремели мощные взрывы. Собираем информацию".
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Детали: Мэр просит держаться подальше от окон и не игнорировать правила безопасности.
Напомним: Сутками ранее Николаев массированно обстреляли, в городе вспыхнули пожары.