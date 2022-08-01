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Россияне атаковали Николаев, прогремели мощные взрывы — мэр

Анастасия КалатурПонедельник, 1 августа 2022, 02:03
ФОТО: GETTY

Россияне снова атаковали Николаев, раздаются взрывы в разных районах города.

Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич

Дословно: "Николаев снова под атакой. В разных районах города прогремели мощные взрывы. Собираем информацию".

Детали: Мэр просит держаться подальше от окон и не игнорировать правила безопасности.

Напомним: Сутками ранее Николаев массированно обстреляли, в городе вспыхнули пожары.

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Темы: НиколаеввойнаРосcия
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