Россияне атаковали Николаев, прогремели мощные взрывы — мэр

Россияне снова атаковали Николаев, раздаются взрывы в разных районах города.

Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич

Дословно: "Николаев снова под атакой. В разных районах города прогремели мощные взрывы. Собираем информацию".

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Детали: Мэр просит держаться подальше от окон и не игнорировать правила безопасности.

Напомним: Сутками ранее Николаев массированно обстреляли, в городе вспыхнули пожары.