Херсонщина: ВСУ попали по эшелону с российской техникой и военными

ВСУ попали по эшелону с военной техникой, боеприпасами и живой силой в районе железнодорожной станции Брилевка Херсонской области.

Источник: ОК "Юг"

Детали: В настоящее время известно, что за сутки на юге ВСУ уничтожили 52 россиянина, четыре танка, две самоходные артиллерийско-минометные установки "Нона-С", самоходную артустановку, восемь единиц бронированной и автомобильной техники, четыре состава с боеприпасами в Бериславском и Баштанском районах.

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Отмечается, что наша авиация нанесла два удара по вражеским опорным пунктам в районах Александровки и Благодатного. Ракетно-артиллерийские подразделения ударили по вражеским станциям радиоэлектронной борьбы в районе Беляевки.