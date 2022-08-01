Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Херсонщина: ВСУ попали по эшелону с российской техникой и военными

Анастасия КалатурПонедельник, 1 августа 2022, 03:38
ФОТО: GETTY

ВСУ попали по эшелону с военной техникой, боеприпасами и живой силой в районе железнодорожной станции Брилевка Херсонской области.

Источник: ОК "Юг"

Детали: В настоящее время известно, что за сутки на юге ВСУ уничтожили 52 россиянина, четыре танка, две самоходные артиллерийско-минометные установки "Нона-С", самоходную артустановку, восемь единиц бронированной и автомобильной техники, четыре состава с боеприпасами в Бериславском и Баштанском районах.

Отмечается, что наша авиация нанесла два удара по вражеским опорным пунктам в районах Александровки и Благодатного. Ракетно-артиллерийские подразделения ударили по вражеским станциям радиоэлектронной борьбы в районе Беляевки.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: войнаРосcияХерсонская область
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

фотоВ центре Одессы масштабный пожар

Украина получила первые полмиллиарда евро транша от ЕС, завтра – следующие

Киев: весь общественный транспорт будет стоять во время тревоги, а люди должны выйти из салона

Российская ракета попала в больницу в Николаеве – мэр

фото, видеоПервое судно с украинским зерном вышло из Одесского порта

Посол Украины в Британии рассказал о военных учениях для украинцев

Все новости...
война
Потери россиян: за сутки уничтожили две сотни оккупантов и 5 танков
Британская разведка: РФ корректирует планы на Донбассе, чтобы укрепить группировку на юге
Оккупанты обстреляли остановку в Харькове, есть раненые
Последние новости
14:28
Политический кризис в Болгарии: президент назначил внеочередные выборы
14:25
Курс валют на 1 августа: наличная гривня прекратила падение и укрепилась
14:18
В России будут показывать голливудские картины без разрешения правообладателя
14:12
ВСУ деоккупировали уже 46 населенных пунктов в Херсонской области
14:11
Fitch снизил кредитный рейтинг "Укрзализныци" из-за снижения рейтинга Украины
14:10
фото, видеоНемецкие дальнобойные РСЗО MARS II уже в Украине - Резников
13:36
Растаможка авто в июле принесла в бюджет более 1,7 миллиарда: больше только нефтепродукты
13:30
инфографика79% украинцев за визовый режим с Россией – КМИС
13:25
Египет не отказывался от покупки 240 тысяч тонн украинской пшеницы, контракт перезаключат
13:21
"Дети войны": в Украине заработал государственный портал розыска детей
Все новости...