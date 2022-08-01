Россияне обстреляли жилые кварталы на Днепропетровщине – ранены две женщины
Ночью на 1 августа российский враг обстрелял два района Днепропетровской области – Никопольский и Криворожский, в результате чего ранены две женщины.
Источник: глава ОВА Валентин Резниченко в Telegram
Прямая речь Резниченко: "Более 60 приходов из "Градов" по Марганцу и Красногригорьевской общине.
Российская армия намеренно целила по жилым кварталам – по людям, которые в это время спали.
Ранены две женщины. Одна из них госпитализирована. Она находится в тяжелом состоянии.
В Марганце повреждены 8 частных домов. В одном из них мирно спали шесть детей. Младшему всего два года. Всех спасли. Дети невредимы.
Обстрелом задело кафе и швейное производство. Город отчасти без света".
Детали: Резниченко также рассказал, что в Красногригорьевской общине изуродовано три десятка частных домов и автомобиля. Несколько улиц Красногригорьевки без электричества.
В Криворожском районе враг ударил из ствольной артиллерии по Зеленодольской общине – без разрушений и жертв.