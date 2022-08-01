Россияне обстреляли жилые кварталы на Днепропетровщине – ранены две женщины

Ночью на 1 августа российский враг обстрелял два района Днепропетровской области – Никопольский и Криворожский, в результате чего ранены две женщины.

Источник: глава ОВА Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Более 60 приходов из "Градов" по ​​Марганцу и Красногригорьевской общине.

Российская армия намеренно целила по жилым кварталам – по людям, которые в это время спали.

Ранены две женщины. Одна из них госпитализирована. Она находится в тяжелом состоянии.

В Марганце повреждены 8 частных домов. В одном из них мирно спали шесть детей. Младшему всего два года. Всех спасли. Дети невредимы.

Обстрелом задело кафе и швейное производство. Город отчасти без света".

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Детали: Резниченко также рассказал, что в Красногригорьевской общине изуродовано три десятка частных домов и автомобиля. Несколько улиц Красногригорьевки без электричества.

В Криворожском районе враг ударил из ствольной артиллерии по Зеленодольской общине – без разрушений и жертв.