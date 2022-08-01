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Оккупанты обстреляли остановку в Харькове, погиб человек

Роман ПетренкоПонедельник, 1 августа 2022, 10:46
все фото ОВА

Российские оккупанты нанесли удары по Салтовскому району города Харьков, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Источник: Синегубов в Telegram, мэр Харькова Игорь Терехов

Прямая речь Синегубова: "Максимально находитесь в укрытиях!

По предварительным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрела есть 2 пострадавших".

Прямая речь Терехова: "Обстреливать остановки общественного транспорта становится системой у российского агрессора. Сегодня в 7:10 опять был ранен человек, который ждал автобуса. Забрала скорая.

Всего в Салтовском районе несколько приходов. Во дворе многоэтажки также ранен человек и повреждены автомобили".

Обновлено: Синегубов уточнил, что от обстрела ранения получили мужчины – 30 и 72 лет. Последний скончался в больнице.

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Один из снарядов ударил у остановки общественного транспорта и во двор многоквартирного дома. Поврежденные автомобили.

 
 

Напомним: Ночью на 1 августа российский враг обстрелял два района Днепропетровской области – Никопольский и Криворожский, в результате чего ранены две женщины.

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Темы: ХарьковобстрелвойнаРосcия
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