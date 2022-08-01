Россияне каждый день пытаются развить наступление на Бахмут – Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что россияне ежедневно пытаются развить наступление на Бахмут.

Источник: Гайдай в Facebook

Дословно: "Россияне ежедневно пытаются развить наступление на Бахмут, но оккупировать небольшую часть Луганщины уже почти месяц не могут.

Там Вооруженные силы Украины крепко держат оборону, за это время практически не подпустив врага".

Детали: По словам Гайдая, численный состав и характер действий группировки противника остаются без особых изменений. Тактика та же, что и в боях в Луганской области.

Пехоту оккупанты пополняют из числа мобилизованных, например, как из Алчевска, где раздают повестки в торговых заведениях и маршрутках.

31 июля россияне семь раз обстреливали населенные пункты и позиции украинских войск по ствольной артиллерии и минометам. Четыре раза привлекали установки залпового огня.