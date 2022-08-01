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Россияне каждый день пытаются развить наступление на Бахмут – Гайдай

Алена МазуренкоПонедельник, 1 августа 2022, 09:00
Россияне каждый день пытаются развить наступление на Бахмут – Гайдай
фото: ТГ Гайдая

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что россияне ежедневно пытаются развить наступление на Бахмут.

Источник: Гайдай в Facebook

Дословно: "Россияне ежедневно пытаются развить наступление на Бахмут, но оккупировать небольшую часть Луганщины уже почти месяц не могут.

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Там Вооруженные силы Украины крепко держат оборону, за это время практически не подпустив врага".

Детали: По словам Гайдая, численный состав и характер действий группировки противника остаются без особых изменений. Тактика та же, что и в боях в Луганской области.

Пехоту оккупанты пополняют из числа мобилизованных, например, как из Алчевска, где раздают повестки в торговых заведениях и маршрутках.

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31 июля россияне семь раз обстреливали населенные пункты и позиции украинских войск по ствольной артиллерии и минометам. Четыре раза привлекали установки залпового огня.

Темы: БахмутЛуганская областьвойна
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