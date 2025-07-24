Решение держать оборону Бахмута так долго мог принять Ермак – FT

Издание Financial Times пишет, что глава Офиса президента Андрей Ермак вмешивался в планы по ведению боевых действий в Бахмуте и что решение держать длительную оборону города могло исходить от него.

Источник: Financial Times в большом материале о главе ОП под названием "Поляризующая сила Андрея Ермака, еще одного лидера Украины военного времени"

Дословно издание: "По словам двух украинских чиновников, привлеченных к военному планированию, Ермак неоднократно игнорировал решения военного руководства и в определенных ситуациях имел "полное влияние" на боевые действия. Одним из ярчайших примеров, по их словам, было его влияние на битву за Бахмут".

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Детали: FT напоминает, что Бахмут был построен как крепость в 1571 году, а в конце 2022 года город снова оказался в осаде, когда российские войска приблизились.

"Многие украинские командиры на передовой призывали к стратегическому отступлению, но Ермак увидел возможность рассказать другую историю. Благодаря своей истории крепость Бахмут обладала определенной нарративной силой. Она должна была стать символом несокрушимого сопротивления Украины. (Президент Владимир – ред.) Зеленский также хотел большой победы на поле боя, чтобы поднять национальный моральный дух. (Именно поэтому – ред.) Бахмут не должен был падать. Он не мог", – говорится в статье.

Автор материала Кристофер Миллер отмечает, что после 7 месяцев тяжелых боев Бахмут "уже был адом".

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"Когда я делал репортаж из города в начале декабря 2022 года, центр был разрушен. Российские наземные атаки были непрерывными – даже закаленные американские генералы были поражены жестокостью боев и ошеломляющими потерями Москвы. И все же они продолжали наступать", – отметил Миллер.

По данным FT, в разгар боев, 20 декабря 2022 года, Зеленский в сопровождении Ермака совершил тайный и рискованный визит на бахмутский фронт. А на следующий день президент Украины вылетел в США и представил на совместном заседании Конгресса потрепанный украинский флаг, подписанный военными в Бахмуте.

Издание напоминает, что тогда спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси подняла его над трибуной под бурные овации.

"Украина имела свое Аламо (городок Аламо расположен в Техасе, США. Битва за Аламо в 1836 году была самой известной битвой Техасской революции. Благодаря героизму защитников битва за Аламо стала символом борьбы за независимость Техаса – ред.). Но за кулисами западные чиновники были обеспокоены потерями. Украинские командиры жаловались, что ресурсы тратятся впустую, не принося значительного тактического эффекта. Многие говорили, что решение остаться было принято в окружении президента, а не военными", – говорится в статье.

По словам Миллера, один из командиров, участвовавший в боях, назвал длительную оборону Бахмута "политическим маневром, замаскированным под героизм".

"В конце концов крепость Бахмут пала. Потери подорвали контрнаступление Украины в 2023 году, которое также закончилось провалом. "Было ошибкой оставаться в Бахмуте так долго", – сказал высокопоставленный украинский чиновник, причастный к военному планированию, – "У нас были свои приказы". Я спросил, от кого, и он назвал командующего сухопутными войсками Украины. Но этот генерал получил собственный приказ, добавил чиновник. Он поступил из Офиса президента. "Вы можете догадаться, от кого", – пишет FT.

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