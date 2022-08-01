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СБУ установила местонахождение всех предателей, которые готовят "референдум" на Херсонщине

Роман ПетренкоПонедельник, 1 августа 2022, 10:08
СБУ установила местонахождение всех предателей, которые готовят референдум на Херсонщине
ФОТО СБУ

Служба безопасности перехватила российские документы, регламентирующие проведение фейкового референдума РФ на временно оккупированной территории Херсона.

Источник: СБУ

Детали: За счет этого псевдоголосования оккупанты надеются легитимизировать вхождение южной части Украины в состав России.

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Они уже разработали концепцию подготовки к фейковому референдуму и определили основные направления работы с привязками к датам. При этом финальная дата самого голосования не установлена.

Также проплаченные Россией "активисты" планируют одновременно организовать более 140 пророссийских пикетов, более 30 из которых должны состояться в областном центре.

Все это должны были освещать пропагандисты.

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Кроме того, представители оккупационной администрации получили задачи от своих московских кураторов по созданию 20 "избирательных комиссий". Состав "избиркомов" должны были утвердить до 1 августа.

По данным службы безопасности, для усиления электоральной поддержки россияне предлагают раздавать продуктовые наборы и стартовые пакеты российских операторов.

В настоящее время СБУ идентифицировала и установила местонахождение всех предателей и их "координаторов" из РФ, причастных к организации псевдореферендума.

Темы: СБУХерсонская областьоккупацияколлаборационизм
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