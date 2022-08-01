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Британия может "в ближайшее время" передать Украине военный корабль - посол

"Европейская правда"Понедельник, 1 августа 2022, 12:04

Британия готовится "в ближайшее время" передать Украине военный корабль и украинские военные уже проходят обучение на судне такого класса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сказал посол Украины в Британии Вадим Пристайко в интервью "Суспільному", рассказывая об обучении украинских военных в Британии.

"Мы также посещали военно-морской корабль, который будет в ближайшее время передан Украине. На нем уже сейчас проходят обучение наши моряки", - отметил Пристайко.

Вадим Пристайко не уточнил, о каком классе кораблей и моделях идет речь, но вскользь отметил, что сейчас приоритеты Украины изменились и нужны прежде всего противоминные корабли.

На уточняющий вопрос, сколько кораблей могут передать Украине, он сказал, что изначально обсуждаются два.

"Два – это начальная цифра, с которой мы сейчас работаем. Это боевые корабли, которые сейчас находятся на вооружении ВМС Ее Величества. Они будут переработаны и добавлено специальное оборудование, которое нужно нам. Но у них есть больше кораблей того же класса, и на действующих кораблях сейчас проходят обучение наши офицеры", - сказал посол.

Вадим Пристайко напомнил, что Турция с началом войны перекрыла проливы Босфор и Дарданеллы для всех военных кораблей.

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Темы: ВеликобританияУкраинаоружиевойна
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