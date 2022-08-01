Киев: весь общественный транспорт будет стоять во время тревоги, а люди должны выйти из салона
Понедельник, 1 августа 2022, 12:32
Наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, во время воздушной тревоги будет останавливать движение в безопасном месте в соответствии с Правилами дорожного движения.
Источник: КГГА
Детали: Пассажиры должны покинуть салон и пройти до ближайшего укрытия.
Метрополитен по-прежнему во время воздушной тревоги не будет осуществлять перевозку наземными участками и будет закрывать работу станций открытого типа.
Соответствующее решение будет действовать с 1 августа.
Напомним: Горсовет Харькова пообещал в августе монтировать безопасные остановки общественного транспорта, которые будут защищать людей от российских снарядов.