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Киев: весь общественный транспорт будет стоять во время тревоги, а люди должны выйти из салона

Роман ПетренкоПонедельник, 1 августа 2022, 12:32
Киев: весь общественный транспорт будет стоять во время тревоги, а люди должны выйти из салона

В Киеве с 1 августа наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, во время воздушной тревоги будет останавливать движение в безопасном месте в соответствии с Правилами дорожного движения.

Источник: КГГА

Детали: Пассажиры должны покинуть салон и пройти до ближайшего укрытия.

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Метрополитен по-прежнему во время воздушной тревоги не будет осуществлять перевозку наземными участками и будет закрывать работу станций открытого типа.

Соответствующее решение будет действовать с 1 августа.

Напомним: Горсовет Харькова пообещал в августе монтировать безопасные остановки общественного транспорта, которые будут защищать людей от российских снарядов.

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Темы: Киев
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