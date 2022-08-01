Морпехи захватили в плен российского офицера и еще 10 оккупантов
Понедельник, 1 августа 2022, 13:15
За прошедшие сутки морские пехотинцы ВМС ВС Украины в бою захватили в плен 11 российских оккупантов.
Источник: Facebook-страница морской пехоты
Детали: Сообщается, что в результате успешных контрнаступательных действий на Херсонском направлении, украинские воины захватили в плен 11 военнослужащих российских оккупационных войск.
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Среди них 1 офицер, 1 прапорщик и 9 мобилизованных незаконного вооруженного формирования "ДНР".
Дословно: "Попавшим в плен оккупантам повезло, ведь Украина придерживается норм международного права. Все пленные переданы в соответствующие компетентные органы.
Подразделениями артиллерии ВМС в течение вчерашних суток была уничтожена 1 вражеская БМП, более 20 человек личного состава были ликвидированы или ранены".
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