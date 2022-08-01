Новые методички Кремля: война в Украине как крещение Руси, а Путин как Невский

В администрации президента РФ подготовили методички для провластных СМИ и политиков, где рекомендуют проводить параллели между войной в Украине, крещением Руси и Невской битвой.

Источник: "Медуза"

Детали: В распоряжении издания оказались две методички, подготовленные в июле администрацией президента РФ.

В преамбуле последней методички сказано, что "крещение стало основой укрепления и единства русского государства на сотни лет вперед", а сегодня "представители всех народов России вновь сплотились в противостоянии с безбожниками".

В документе утверждается: как и крещение Руси, война в Украине закладывает "государственные основы" страны — а также "основы развития России на столетия вперед". "Россия вновь стала способной к исполнению своей миссии — защищать угнетаемых", — указывается в тексте.

При этом в начале войны Кремль предлагает винить "коллективный Запад", который якобы уверен в "собственной исключительности", а также "неполноценности" православных.

Одной из целей так называемой "спецоперации" в документе провозглашается "борьба с безбожниками". Такими "безбожниками" в Кремле предлагают называть и украинских военных, которые якобы "приносят жертвы и совершают ритуальные убийства", а "многие из укронацистов — открытые сатанисты и последователи человеконенавистнических культов".

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Еще больше аналогий в Кремле находят между войной в Украине и Невской битвой.

Сначала авторы документа поясняют, что "коллективный Запад" много веков пытается расколоть Россию. Однако, говорится в методичке, все атаки Запада заканчиваются одинаково: "Общество объединяется вокруг национального лидера и, демонстрируя мужество и героизм на поле боя, дает отпор захватчикам". В Кремле "рекомендуют" отмечать, что это якобы произошло и после победы в Невской битве, и после начала войны в Украине.

Одна из глав документа названа "Сила в правде!", эти слова приписывают Александру Невскому.

"За русскими воинами была правда — они защищали свой дом и поэтому победа не могла не быть нашей", — пишут авторы документа. В пунктах о "спецоперации" о защите дома ничего не говорится, но упоминается, что российские солдаты тоже "уверены в своей правоте, потому что они продолжают дело своих дедов и прадедов — добивают нацизм".

В Кремле отмечают, что сейчас Запад, как и прежде, хочет уничтожить Россию ради необходимых ему ресурсов. Но если раньше этими ресурсами было само население, то теперь Западу якобы нужны полезные ископаемые.

"Руководство России и лично Владимир Путин не допустили нападения на Россию. Было принято решение о начале СВО [специальной военной операции], что позволило избежать повторения 22 июня 1941 года с вторжением нацистских войск на территорию России", — сравнивают они действия Кремля и советского руководства.

"Медуза" уже обнаружила несколько публикаций, в которых используются тезисы из методичек. Так, текст "Газеты.ру" озаглавлен "Крещение Руси и спецоперация на Украине: что общего?". В нем присутствуют абзацы, просто скопированные из кремлевского "пособия".

Похожий текст появился и на провластном сайте "ФедералПресс". А о сходстве Невской битвы и "спецоперации" написал прокремлевский Regnum. При этом государственное агентство "РИА Новости" в начале июня опубликовало материал с заголовком "Козья Морда. Сатанизм и оккультизм стали идеологией украинских нацбатов".

По словам двух близких к АП источников "Медузы", сейчас в Кремле пытаются найти "модели", которые могли бы объяснить россиянам причины и цели вторжения в Украину. Источники "Медузы" не исключили, что подобные документы с инструкциями о других исторических событиях будут появляются и дальше.