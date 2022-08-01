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"Тревожные" остановки транспорта в Киеве: мэрия объяснила, как быть с билетами

"Украинская правда"Понедельник, 1 августа 2022, 18:09
Троллейбус, фото с сайта КГГА

В КГГА разъяснили запрет движения общественного транспорта во время воздушной тревоги, уточнив, что пассажирам не придется повторно платить за проезд после отбоя.

Источник: Киевская городская государственная администрация в Telegram

Дословно: "Пассажиры коммунального наземного транспорта не будут платить за проезд повторно после отбоя воздушной тревоги".

Детали: После объявления тревоги трамваи будут довозить пассажиров до ближайшей остановки, а автобусы и троллейбусы – до остановки или расширения проезжей части.

Как отмечают в КГГА, водители будут ждать пассажиров в течение 10 минут после отбоя. Те, кто не успеют вернуться за это время, смогут воспользоваться следующим транспортом. Однако в обоих случаях пассажиры не будут платить повторно. В КГГА заверили, что контролеры будут предупреждены об этом.

Предыстория: В Киеве объявили, что наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, во время воздушной тревоги будет останавливать движение в безопасном месте.

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Темы: КиевтранспортКГГА
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