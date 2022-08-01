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Зеленский: Реакция на аннексию Крыма была слабой, поэтому российская агрессия разрослась

"Украинская правда"Понедельник, 1 августа 2022, 22:35
Зеленский: Реакция на аннексию Крыма была слабой, поэтому российская агрессия разрослась

Президент Владимир Зеленский заявил, что реакция на аннексию Россией Крыма в 2014 году была "слабой и недостаточно принципиальной".

Источник: обращение Зеленского

Детали: Рассказывая о своем разговоре с президентом Франции Эмануэлем Макроном, Зеленский сказал, что пригласил его принять участие в онлайн-саммите Крымской платформы, который состоится в скором времени.

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Прямой язык Зеленского: "В прошлом году мы создали Крымскую платформу и развиваем этот формат, несмотря на все угрозы и ощутимое дипломатическое противодействие России. За годы оккупации Россия превратила Крым в большой военно-тюремный лагерь и десятки тысяч человек стали его жертвами.

Крым стал плацдармом для ударов по свободной территории нашей страны. Слабая и недостаточно принципиальная реакция на оккупацию Крыма в четырнадцатом году и в последующие годы стала одной из предпосылок того, что российская агрессия смогла разрастись до таких масштабов.

Постепенно восстановим справедливость и в отношении нашего Крыма".

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Что этому предшествовало: В понедельник президент Украины Владимир Зеленский провел полуторачасовой телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Темы: КрымРосcиявойна
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