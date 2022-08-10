Россия созывает Совбез ООН из-за ситуации на ЗАЭС: лжет об обстрелах Украиной

РФ запросила на 11 августа провести заседание Совета Безопасности ООН, заявляя об обстрелах украинскими войсками Запорожской АЭС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Подтверждаю.Запросили заседание по украинским обстрелам ЗАЭС", - написал в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

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Он заявил, что "украинские провокации не должны скрываться от широких масс".

Ранее источник в российском постоянном представительстве при ООН заявил "Интерфаксу", что на 11 августа Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН.

Как уточнил другой источник, российская сторона запросила также участие гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в качестве докладчика.

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Напомним, 6 августа Евросоюз осудил ведение Россией военной деятельности с территории вокруг Запорожской АЭС.

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем призвал ввести санкции против атомной отрасли и ядерного топлива РФ из-за обстрелов ЗАЭС.

МИД Молдовы выразил обеспокоенность из-за ситуации на Запорожской АЭС и призывал допустить на станцию ​​экспертов МАГАТЭ.