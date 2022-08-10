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Россия созывает Совбез ООН из-за ситуации на ЗАЭС: лжет об обстрелах Украиной

"Европейская правда"Среда, 10 августа 2022, 09:39

РФ запросила на 11 августа провести заседание Совета Безопасности ООН, заявляя об обстрелах украинскими войсками Запорожской АЭС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Подтверждаю.Запросили заседание по украинским обстрелам ЗАЭС", - написал в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

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Он заявил, что "украинские провокации не должны скрываться от широких масс".

Ранее источник в российском постоянном представительстве при ООН заявил "Интерфаксу", что на 11 августа Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН.

Как уточнил другой источник, российская сторона запросила также участие гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в качестве докладчика.

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Напомним, 6 августа Евросоюз осудил ведение Россией военной деятельности с территории вокруг Запорожской АЭС.

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем призвал ввести санкции против атомной отрасли и ядерного топлива РФ из-за обстрелов ЗАЭС.

МИД Молдовы выразил обеспокоенность из-за ситуации на Запорожской АЭС и призывал допустить на станцию ​​экспертов МАГАТЭ.

Темы: ЗАЭСвойна
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