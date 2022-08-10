Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия созывает Совбез ООН из-за ситуации на ЗАЭС: лжет об обстрелах Украиной

"Европейская правда"Среда, 10 августа 2022, 09:39

РФ запросила на 11 августа провести заседание Совета Безопасности ООН, заявляя об обстрелах украинскими войсками Запорожской АЭС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Подтверждаю.Запросили заседание по украинским обстрелам ЗАЭС", - написал в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Он заявил, что "украинские провокации не должны скрываться от широких масс".

Ранее источник в российском постоянном представительстве при ООН заявил "Интерфаксу", что на 11 августа Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН.

Как уточнил другой источник, российская сторона запросила также участие гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в качестве докладчика.

Напомним, 6 августа Евросоюз осудил ведение Россией военной деятельности с территории вокруг Запорожской АЭС.

ВИДЕО ДНЯ

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем призвал ввести санкции против атомной отрасли и ядерного топлива РФ из-за обстрелов ЗАЭС.

МИД Молдовы выразил обеспокоенность из-за ситуации на Запорожской АЭС и призывал допустить на станцию ​​экспертов МАГАТЭ.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ЗАЭСвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

В ЕС изменили правила относительно украинских водительских удостоверений для беженцев

Завершить активную фазу войны до зимы жизненно необходимо – ОП

СБУ объявила в международный розыск экс-нардепа, который выступает на росТВ

Кулеба призвал страны ЕС и G7 прекратить выдачу виз россиянам

ВСУ вывели из строя Каховский мост в Херсонской области – ОК "Юг"

G7 требует немедленного вернуть контроль над ЗАЭС Украине

Все новости...
ЗАЭС
Румыния передала Молдове 1 млн таблеток йодистого калия на фоне опасений из-за Запорожской АЭС
Россия начала процесс подключения ЗАЭС в Крым – Энергоатом
ISW: Сообщение о "выжженной пустыне" вместо ЗАЭС отвлекает от реальных рисков катастрофы
Последние новости
20:19
Оксана Покальчук: Отчет Amnesty поставил гражданских в еще большую опасность, чем они были до этого
20:00
Попытки россиян продвинуться к Бахмуту, Соледару и Авдеевке не удались – Генштаб
19:58
Ермак: Из-за лишения гражданства Корбана оборона Днепра не пострадала
19:48
Установление росТВ в Херсонской области контролирует политтехнолог Малькевич – Ташева
19:25
Санкции Запада по экономике России полноценно ударят только в конце 2023 года
19:20
В ЕС изменили правила относительно украинских водительских удостоверений для беженцев
19:15
Европейские ритейлеры выключают свет, чтобы сэкономить электроэнергию – Reuters
19:10
В Италии впервые будут судить за "наемство" парня, уехавшего воевать на стороне Украины
19:08
Появилось видео разрушений обстрелянного ВСУ Каховского моста
19:06
Держатели еврооблигаций Украины согласовали отсрочку выплат по ним на 2 года
Все новости...