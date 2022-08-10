Украинский защитник сбил российский штурмовик Су-25

Боец Национальной гвардии Украины сбил российский штурмовой самолет Су-25, когда тот совершал налет на Запорожском направлении.

Источник: Национальная гвардия Украины

Дословно: "У рашистов минус еще один штурмовик Су-25. Во время вражеского налета на Запорожском направлении боец Нацгвардии совершил пуск ракеты из ПЗРК "Игла" по самолету Су-25. После поражения цели за лесополосой произошел взрыв. Падение вражеского самолета на оккупированной территории было подтверждено. Цель уничтожена".

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Детали: Нацгвардия отмечает, что роковой выстрел произвел побратим уже известного "Запорожского мстителя" – также боец Национальной гвардии срочной службы.