В ЕС изменили правила относительно украинских водительских удостоверений для беженцев

В Европейском союзе действует обновленный Регламент пользования украинскими национальными водительскими удостоверениями в странах ЕС, который касается только лиц, пользующихся временной или надлежащей защитой в странах-членах.

Об этом сообщает сайт украинского правительства, пишет "Европейская правда".

Этот документ устанавливает специальные правила относительно просроченных, утраченных или похищенных украинских водительских удостоверений.

Итак, с конца июля в таких странах: Австрия, Бельгия, Болгария, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения. , Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Швеция, Чехия - можно:

- пользоваться украинским водительским удостоверением без необходимости его обмена в течение всего периода пребывания под защитой, а не только в течение 6 месяцев;

- пользоваться украинским водительским удостоверением старого образца, которое оформлено только кириллицей и не имеет срока действия, без необходимости иметь дополнительно заверенный перевод или международное водительское удостоверение;

- пользоваться украинским удостоверением водителя даже в случае истечения срока его действия в 2022 году (это актуально для удостоверений выданных впервые со сроком действия 2 года);

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- получить временное (на период пребывания под защитой) удостоверение водителя образца ЕС в случае потери или кражи украинского водительского удостоверения без сдачи экзаменов — достаточно проведения страной ЕС проверки действительности полученного в Украине права на управление, а также проверки соответствия стандартам физической и психической пригодности к управлению.

Например, если человек выехал во время войны в Польшу и получил временную защиту и у него закончился срок действия водительского удостоверения, которое было выдано впервые, то такое удостоверение является действительным в течение 2 лет и затем подлежит обмену.

В Украине во время действия военного положения такие просроченные водительские удостоверения считаются действительными. Отныне на территории стран-членов ЕС такие водительские удостоверения также считаются действительными и не нужно тратить свое время получения польского водительского удостоверения или ехать в Украину для обмена.

Важно, если срок действия водительского удостоверения выданного в Украине закончился к началу 2022 года, то его все же нужно обменять. Поскольку до начала полномасштабного вторжения России в Украину у человека была возможность позаботиться о надлежащем положении своих документов.