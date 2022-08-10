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США считают, что россияне уже учатся управлять иранскими дронами – СМИ

"Европейская правда"Среда, 10 августа 2022, 20:53

Разведка Соединенных Штатов считает, что российские военные в последние несколько недель начали учиться управлять беспилотниками в Иране.

Как сообщает "Европейская правда", об этом неназванное чиновник администрации США сообщил в комментарии CNN.

"В последние несколько недель российские официальные лица проводили обучение в Иране в рамках соглашения о передаче беспилотных летательных аппаратов из Ирана в Россию", - цитирует телеканал собеседника.

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Он отметил, что данные разведки об обучении россиян в Иране были недавно рассекречены.

По данным CNN, Иран еще в июне начал обучение российских представителей на беспилотниках Shahed-191 и Shahed-129 на аэродроме Кашан, южнее Тегерана. Оба типа беспилотников способны нести высокоточные ракеты.

Позже советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтону известно о намерениях Ирана продать России сотни беспилотников, которые она может использовать в войне в Украине.

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В то же время, министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдуллахиан возразил, что Тегеран собирается продать Москве сотни беспилотников для войны в Украине.

Темы: СШАИранРосcияоружие
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