В Марьинке авто полиции попало под обстрел во время эвакуации гражданских, есть раненые

В Марьинке Донецкой области полицейский автомобиль во время эвакуации гражданских попал под обстрел, ранены двое полицейских.

Источник: полиция Донецкой области

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Дословно: "Рашисты ударили по Марьинке из артиллерии, снаряд разорвался возле полицейского автомобиля. В этот момент в салоне было пятеро пожилых людей, они не пострадали.

Двое из трех правоохранителей получили осколочные ранения, водителю перебило артерию. Несмотря на кровотечение, они продолжили движение, пока не доставили эвакуированных в безопасное место.

Сейчас о "белых ангелах" заботятся врачи Днепра".

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Детали: В сообщении не указана дата происшествия.