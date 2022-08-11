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В Марьинке авто полиции попало под обстрел во время эвакуации гражданских, есть раненые

Катерина ТищенкоЧетверг, 11 августа 2022, 18:41
обстрелянное авто полиции, фото полиции

В Марьинке Донецкой области полицейский автомобиль во время эвакуации гражданских попал под обстрел, ранены двое полицейских.

Источник: полиция Донецкой области

Дословно: "Рашисты ударили по Марьинке из артиллерии, снаряд разорвался возле полицейского автомобиля. В этот момент в салоне было пятеро пожилых людей, они не пострадали.

Двое из трех правоохранителей получили осколочные ранения, водителю перебило артерию. Несмотря на кровотечение, они продолжили движение, пока не доставили эвакуированных в безопасное место.

Сейчас о "белых ангелах" заботятся врачи Днепра".

 

Детали: В сообщении не указана дата происшествия.

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Темы: Донецкая областьполицияэвакуация
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