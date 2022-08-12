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ФБР нашла 11 пакетов секретных документов во время обысков у Трампа – WSJ

"Европейская правда"Пятница, 12 августа 2022, 21:06
ФБР нашла 11 пакетов секретных документов во время обысков у Трампа – WSJ
Дональд Трамп, фото из архива Белого дома

Агенты Федерального бюро расследований, обыскавшие дом 45-го президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго в понедельник, изъяли 11 пакетов секретных документов, в том числе некоторые с грифом "совершенно секретно".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Wall Street Journal.

Отмечается, что во время обысков в резиденции Трампа были изъяты около 20 ящиков с вещами, подшивка фотографий, рукописная записка, указ о помиловании его соратника Роджера Стоуна и профайл "президента Франции".

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В перечне изъятых вещей, с которым ознакомилось WSJ, указаны пакеты документов: четыре – с грифом "совершенно секретно", три – с грифом "секретно" и еще три – конфиденциальные. Более подробной информации о содержании документов в перечне нет.

Адвокаты Трампа утверждают, что он использовал свои полномочия, чтобы рассекретить материалы перед уходом с поста президента. Несмотря на это, существует законодательство, определяющее процесс хранения даже рассекреченных документов.

Напомним, агенты ФБР обыскали имение Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде в рамках расследования по изъятию им секретных документов из Белого дома.

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Трамп утверждает, что уже принял решение участвовать в президентских выборах 2024 года, но пока не знает, когда именно объявит о начале кампании.

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Темы: ТрампСША
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