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На четырех направлениях ВСУ заставили врага отступать – сводка

Ольга ГлущенкоПонедельник, 15 августа 2022, 07:10
На четырех направлениях ВСУ заставили врага отступать – сводка
украинские военные, фото: Генштаб ВСУ

На Славянском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях украинские военные сдержали вражеские штурмы и заставили противника отойти.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Враг совершил обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Люте, Искрисковщина и Беловоды Сумской области.

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На Харьковском направлении противник обстрелял из танков и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Светличное, Шаповаловка, Прудянка, Дементиевка, Питомник, Большие Проходы, Русские Тишки, Победа, Верхний Салтов, Гусаровка, Базалиевка, Старая Гнилица и Протопоповка. Нанес авиационные удары возле Ртищевки и Верхнего Салтова.

На Славянском направлении враг производил огненное поражение из артиллерии разных типов недалеко от Большой Камышевахи, Бражевки, Залимана, Вернополья, Мазановки и Богородичного.

Вел штурмовые действия в направлении Тихоцкое – Долина, успеха не имел, понес потери, отошел.

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На Краматорском направлении противник пытается вести наступательные действия. Активно задействует штурмовую и армейскую авиацию. Зафиксированы обстрелы недалеко от Белогоровки, Григоровки, Стародубовки, Веселого, Федоровки и Северска.

На Бахмутском направлении враг активизировал разведку переднего края украинской обороны, совершал обстрелы из артиллерии и танков возле Торецка, Бахмутского, Белогоровки, Курдюмовки, Васильевки, Зайцева и Железного. Нанес авиационные удары в районе населенного пункта Соледар. Вел наступательные бои в направлениях Соледара и Кодемы, успеха не имел, отошел.

На Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Серебряного, Красногоровки, Опросного, Первомайского, Новобахмутовки и Марьинки, а также авиаудар возле Красногоровки.

С целью улучшения тактического положения оккупанты вели наступательные бои в направлении Песков и Первомайского, успеха не имели, отошли.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Угледар, Большая Новоселка, Новомихайловка, Новоданиловка, Терноватое, Бурлацкое, Волшебное, Зеленое Поле, Малая Токмачка, Полтавка, Новоандреевка.

Вел воздушную разведку БпЛА возле Степногорска, Щербаков, Степного и Гуляйполя.

В направлении населенного пункта Времовка украинские воины обезвредили разведгруппу оккупантов. Враг вел наступательные бои в направлении Павловки, успеха не имел, отошел.

На Южнобужском направлении противник основные усилия сосредотачивает на содержании занятых районов. Совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Степная Долина, Лиманы, Прибужское, Новониколаевка, Котлярово, Партизанское, Первомайское, Благодатное, Кобзарцы, Веселый Кут, Терновка, Андреевка, Лозовое, Нанес авиационные удары вблизи Белогорка и Андреевки.

Вел воздушную разведку БпЛА недалеко от Снегиревки, Красного Яра и Белого Колодца.

В готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Темы: войнаВооруженные силы
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