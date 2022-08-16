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На Южнобужском направлении ВСУ нанесли врагу потери и заставили отступить – Генштаб

Ольга ГлущенкоВторник, 16 августа 2022, 07:08
На Южнобужском направлении ВСУ нанесли врагу потери и заставили отступить – Генштаб
украинские военные, фото: Генштаб ВСУ

В направлении Зеленый Гай – Новогригоровка россияне пробовали вести штурмовые действия, однако украинские защитники нанесли противнику потери и заставили отойти.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Отмечается проведение тренировки по связи генерального штаба вооруженных сил Республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории этой страны.

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На Северском направлении противник продолжает удерживать подразделения вооруженных сил Российской Федерации в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью сковывания действий подразделений Сил обороны. Враг обстрелял из артиллерии районы Каменской Слободы Черниговской области и Ходыно Сумской области.

На Харьковском направлении противник задействовал ствольную и реактивную артиллерию для огневого воздействия недалеко от Константиновки, Ртищевки, Сосновки, Питомника и Руських Тишков.

На Славянском направлении производил огненное поражение возле Грушувахи и Вернополья. Подразделения противника принимают меры по улучшению логистического обеспечения в указанном направлении.

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На Краматорском направлении враг продолжал обстрелы из артиллерии разных типов вблизи Краматорска, Спорного и Ивано-Дарьевки.

Ведет наступление по направлению Лисичанский нефтеперерабатывающий завод – Ивано-Дарьевка, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледарь, Шумы, Белогоровка, Константиновка, Яковлевка и Зайцево.

Подразделения противника вели наступательные и штурмовые действия по направлениям Владимировка – Бахмутское и Стряповка – Соледар. Здесь украинские воины остановили и отбросили кафиров назад. На направлениях Покровское – Бахмутское и Горловка – Железное боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении враг обстреливал из ствольной артиллерии районы Красногоровки, Спартака и Невельского. Ведет наступление в направлении Старомихайловка – Невельское, боевые действия продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новоселка, Угледар, Большая Новоселка, Новомихайловка, Новополь, Павловка, Новоандреевка, Привольное и Времовка.

Оккупанты ведут наступательные и штурмовые действия в направлении Солодке - Новомихайловка, имеют частичный успех, боевые действия продолжаются.

На Южнобужском направлении противник, кроме обстрелов из танков и артиллерии вдоль линии боевого столкновения, задействовал армейскую и штурмовую близ Белой Криницы, Андреевки и Лозового.

Попытка улучшить тактическое положение штурмовыми действиями по направлению Зеленый Гай – Новогригоровка завершилась для врага значительными потерями и отступлением.

Темы: войнаВооруженные силы
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