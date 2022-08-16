Количество жителей Украины, считающих себя гражданами своей страны, выросло почти в два раза – КМИС

Количество жителей Украины, считающих себя прежде всего гражданами своей страны, за 30 лет выросло почти в два раза – с 45,6% в 1992 году до 84,6% в 2022 году.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 6-20 июля

Дословно КМИС: "Показательна динамика изменений гражданской идентичности, которая была зафиксирована в 1992 году и в период с 2000 года и по настоящее время (для этого использовали данные Института социологии НАН Украины). Так, гражданская идентичность выросла почти в два раза – с 45,6% до 84,6%, сделав тем самым маргинальными все остальные виды идентичности в территориальном и политическом контексте".

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Детали: В июле на вопрос "Кем вы себя прежде всего считаете?", что касалось идентичности в территориальном и политическом контекстах, почти 85% опрошенных выбрали вариант ответа "Гражданином Украины". Жителем своего населенного пункта или региона себя считают чуть больше 6%. Гражданином мира или Европы себя назвали почти 4%.

Еще около 3% считают себя представителем этноса или нации. А гражданином бывшего Советского Союза себя чувствуют чуть менее 1% опрошенных.

При этом социологи отмечают, что среди разных социальных категорий населения – возрастных, региональных, лингво-этнических, гендерных и поселенских – нет большой разницы по этому показателю.

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Исследование проходило 6-20 июля. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 2000 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Опрос проводился с гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, контролируемых властями Украины до 24 февраля). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10% и 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Социологи отмечают, что в условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, в то же время они считают, что полученные результаты сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.