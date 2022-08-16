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Шольц ответил, может ли Украина использовать западное оружие для ударов по Крыму

"Европейская правда"Вторник, 16 августа 2022, 16:20

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад поддерживает Украину оружием, чтобы она могла оградить свой суверенитет и территориальную целостность.

Об этом он заявил во время визита в Швецию, пишет "Европейская правда" со ссылкой на RND.

Шольца спросили, может ли Украина использовать поставляемое с Запада оружие также для отвоевания Крымского полуострова.

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Канцлер ответил уклончиво, заявляя, что Украину поддерживают оружием, "чтобы она могла защитить свой территориальный суверенитет".

"Мы поддерживаем Украину оружием, которое мы ей поставляем, и это для того, чтобы она могла защищать целостность и суверенитет своего государства и территории", - сказал Олаф Шольц.

Он заверил Украину, что поставки оружия продолжатся. В этом главу германского правительства поддержала премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.

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"Россия не должна выиграть эту войну, это важно для Украины и Европы. Пока идет война, мы должны оставаться непоколебимыми", - сказала Андерссон.

Напомним, бывший специальный представитель Госдепа США Курт Волкер считает, что Украина должна отвоевать все оккупированные Россией территории, включая Крым.

На минувшей неделе Белый дом комментировал взрывы в Крыму, заявляя о "поддержке усилий Украины".

Темы: ШольцКрымвойнаУкраина
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