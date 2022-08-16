Генсек ООН приедет во Львов для встречи с Зеленским и Эрдоганом

Генсек ООН Антониу Гуттереш на этой неделе прибудет во Львов и Одессу, встретится с президентами Украины Владимиром Зеленским и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на представителя ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Тайипом Эрдоганом во Львове в четверг, а в пятницу посетит Одессу, откуда возобновлен экспорт зерна по соглашению при посредничестве ООН.

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По словам спикера, во время встречи с Зеленским Гутерреш обсудит ситуацию на Запорожской АЭС, а также поиск политического разрешения войны с Россией. Россия захватила Запорожскую АЭС на ранних этапах войны.

Организация Объединенных Наций заявила, что может способствовать визиту инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Запорожье из Киева, но Россия заявила, что любая миссия, которая будет проходить через столицу Украины, слишком опасна.

В субботу Гутерреш посетит Совместный координационный центр в Стамбуле, в состав которого входят представители России, Украины, Турции и ООН, контролирующие черноморский экспорт украинского зерна и удобрений.

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Напомним, в конце июля Украина, Турция, ООН и Россия подписали "зерновое соглашение" о гарантиях экспорта украинского зерна морским путем.

Президент Эрдоган считает, что "зерновое соглашение" приблизит договоренности по завершению войны в Украине.

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