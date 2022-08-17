Дания намерена ограничить въезд туристов из РФ

Глава МИД Дании Еппе Кофод надеется, что ЕС примет совместное решение о запрете выдачи туристических виз россиянам.

Об этом он сказал агентству Ritzau, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV2.

Если не будет успеха во введении общих правил ЕС, правительство готово пересмотреть правила Дании, сказал министр.

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"Если это не удастся сделать общим решением, с датской стороны мы рассмотрим возможность введения ограничений, которые еще больше сократят количество российских туристических виз", - сказал Еппе Кофод.

"Я считаю очень позорным то, что российские туристы могут загорать и жить роскошной жизнью на юге Европы, в то время как украинские города бомбят до неузнаваемости", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее Финляндия решила с сентября сократить выдачу виз россиянам на 90%.

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Правительство Эстонии 11 августа объявило, что через неделю не будет пускать россиян с выданными Эстонией шенгенскими визами - с несколькими исключениями, а ранее страна перестала выдавать гражданам туристические визы.

Визы россиянам также не выдают Латвия, Литва, Польша, Чехия.

В то же время, эти страны выступают за совместное решение ЕС, которое позволило ограничить россиянам доступ к Европе. Свою оппозицию на этот счет уже выразил канцлер Германии Олаф Шольц.