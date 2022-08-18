Оккупанты усилили группировку на юге – сводка Генштаба

На юге Украины оккупанты усилили свою группировку силами в две батальонные тактические группы, на нескольких направлениях ВСУ отразили наступление россиян.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "На Южнобужском направлении подразделения противника продолжают сосредоточивать усилия на удержании занятых позиций и недопущении создания силами обороны благоприятных условий для проведения контрнаступательных действий.

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Оккупанты усилили группировку силами в две батальонные тактические группы за счет резерва и перемещения отдельных подразделений с других направлений.

Враг нанес авиаудары возле Белогорки, Белой Криницы и Лозового. Большое внимание уделяется ведению воздушной разведки БПЛА.

В готовности к применению высокоточного оружия находятся два вражеских носителя крылатых ракет морского базирования".

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Детали: На Славянском направлении враг совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вблизи Грушувахи, Большой Камышевахи, Краснополья, Дибровного, Вернополья, Бражевки, Червоного, Адамовки, Мазановки, Норцовки, Долины и Богородичного.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы возле Северска, Серебрянки, Раздолевки, Григорьевки, Спорного, Верхнекаменского, Звановки, Ивано-Дарьевки, Федоровки, Берестового, Веселого и Кривой Луки. Кроме того, враг нанес авиаудар недалеко от Спирного.

Оккупанты предприняли безуспешную попытку наступления в направлении Николаевка – Выемка. Понесли потери и отступили.

На Бахмутском направлении враг обстреливал из танков и артиллерии разных типов районы населенных пунктов Бахмут, Соледарь, Зайцево, Яковлевка, Кодема, Белогоровка, Вершина и Железное. Задействовал авиацию для ударов по районам Соледара, Бахмута, Яковлевки, Зайцево, Покровского, Веселой Долины и Белогоровки.

Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался прорвать оборону украинских войск и продвинуться из районов Владимировки, Покровского, Клинового, Семигорья и Гольмовского в направлении города Бахмут. Успеха не имел, отошел.

На Авдеевском направлении из танков, ствольной и реактивной артиллерии огневому воздействию подверглись районы населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Пески, Опытное, Первомайское, Невельское, Каменка, Веселое, Новобахмутовка, Нетайлово, Нью-Йорк и Юрьевка.

Российские оккупанты задействовали авиацию для ударов непосредственно по населенному пункту Красногоровка.

Враг предпринял неудачные попытки улучшения тактического положения на направлениях Верхнеторецкое – Каменка, Новоселовка Вторая – Авдеевка, Пески – Первомайское и Лозовое – Первомайское.

На Новопавловском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Павловки, Владимировки, Большой Новоселки, Угледара, Времевки, Новомихайловки, Пречистовки и Золотой Нивы. Также оккупанты нанесли авиаудар неподалеку от Угледара.

Наступательными действиями враг пытался улучшить тактическое положение в направлении Тарамчук – Водяное. Получил жесткий отпор и отступил.

На Запорожском направлении не прекращались обстрелы из всех средств огневого поражения по линии столкновения. Противник задействовал авиацию возле Щербаков, Зализнычного и Новоандреевки.

На Харьковском направлении противник пытается удержать занятые позиции, провести мероприятия по восстановлению боеспособности понесших потери подразделений, пополнить запасы логистического обеспечения войск. Пополнил группировку батальонной тактической группой и развернул дополнительные комплексы радиоэлектронной борьбы.

Задействовал танки, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня для обстрелов районов населенных пунктов Уды, Калиново, Слатино, Дергачи, Питомник, Базалиевка, Русская Лозовая, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Петровка, Кутузовка, Старый Салтов, Ивановка, Гусаровка, Печенеги, Лебяжье, Коробочкино, Старая Гнилица, Слобожанское, Чепиль и Большие Проходы. Также оккупанты нанесли авиаудары неподалеку от Верхнего Салтова, Старого Салтова и Барановки.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка осталась без существенных изменений. Враг совершил обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Студенок, Павловка и Большая Писаревка Сумской области.

Отмечается, что украинские защитники наносят урон российским оккупантам по всем направлениям, где продолжаются активные боевые действия.