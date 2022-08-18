Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Эстония одобрила новый пакет военной помощи для Украины

"Европейская правда"Четверг, 18 августа 2022, 19:20

Правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи для Украины, включающий новые партии минометов и противотанкового оружия, а также еще один полевой госпиталь.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.

"Боевые действия в Украине остаются интенсивными, и хотя Украина получает все больше западного оружия, мы морально обязаны поддерживать Украину. Украинцы воюют за наши общие ценности, и если у нас есть оружие, которое мы можем им отдать – нужно это делать", – отметил министр обороны Ханно Певкур.

Реклама:

Полевой госпиталь – уже второй – передают в сотрудничестве с Германией.

Решение правительства предусматривает также, что Эстония присоединится к странам, помогающим тренировать украинских военных.

Общая стоимость переданной Эстонией военной помощи составляет 250 млн евро. Среди уже предоставленного оружия - "Джавелины", противотанковые гранатометы, гаубицы, противотанковые мины, различные виды стрелкового оружия с боеприпасами, оборудование для связи, средства защиты, медицинские средства, сухпаи.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, президент Эстонии Алар Карис с командой приобщился к плетению маскировочных сеток для украинских военных.

Также Эстония после демонтажа серии советских памятников на этой неделе испытала самые масштабные кибератаки с 2007 года.

Темы: Эстония
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Эстония
Эстонский министр просит ЕС увеличить расходы на оборону и поддержку Украины
Эстония экспортирует в Россию наибольшее количество товаров вне ЕС
Эстония договорилась о дальнейшем развертывании испанских NASAMS у себя
Последние новости
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
Все новости...
Реклама: