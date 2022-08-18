Эстония одобрила новый пакет военной помощи для Украины

Правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи для Украины, включающий новые партии минометов и противотанкового оружия, а также еще один полевой госпиталь.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.

"Боевые действия в Украине остаются интенсивными, и хотя Украина получает все больше западного оружия, мы морально обязаны поддерживать Украину. Украинцы воюют за наши общие ценности, и если у нас есть оружие, которое мы можем им отдать – нужно это делать", – отметил министр обороны Ханно Певкур.

Полевой госпиталь – уже второй – передают в сотрудничестве с Германией.

Решение правительства предусматривает также, что Эстония присоединится к странам, помогающим тренировать украинских военных.

Общая стоимость переданной Эстонией военной помощи составляет 250 млн евро. Среди уже предоставленного оружия - "Джавелины", противотанковые гранатометы, гаубицы, противотанковые мины, различные виды стрелкового оружия с боеприпасами, оборудование для связи, средства защиты, медицинские средства, сухпаи.

Как сообщалось, президент Эстонии Алар Карис с командой приобщился к плетению маскировочных сеток для украинских военных.

ВИДЕО ДНЯ

Также Эстония после демонтажа серии советских памятников на этой неделе испытала самые масштабные кибератаки с 2007 года.