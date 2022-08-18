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Сербия и Косово не смогли преодолеть противоречия из-за автомобильных номеров

"Европейская правда"Четверг, 18 августа 2022, 20:06
Жозеп Боррель, фото Getty Images

Руководители Сербии и Косово не смогли добиться решения на кризисной встрече в Брюсселе в четверг, но договорились о дальнейших переговорах в ближайшие дни для разрешения напряженности между ними.

Об этом заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"К сожалению, мы еще не (пришли) к соглашению сегодня (...), но это еще не конец истории, оба лидера согласились, что процесс нужно продолжить, и обсуждение возобновится в ближайшие дни", - сказал он после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Альбином Курти.

"До 1 сентября еще есть время, я не сдаюсь", — добавил Боррель, имея в виду конечный срок в споре по номерным знакам между Сербией и Косово.

Напомним, 31 июля косовские сербы в приграничных с Сербией муниципалитетах соорудили баррикады на дорогах и даже обстреляли полицейских.

Протесты начались в связи с очередной попыткой Косова обязать пользоваться косовскими документами и автономерами государственного образца, а не сербскими или нейтральными, которыми предпочитают пользоваться на севере Косова – территории, населенной этническими сербами. Сербия привела свою армию в состояние боевой готовности, угрожая силой защитить косовских сербов.

В ночь на 1 августа косовское правительство после встречи с послом США Джеффри Говениером отсрочило действие новых правил до 1 сентября.

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Темы: СербияКосово
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