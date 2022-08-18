Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сербия и Косово не смогли преодолеть противоречия из-за автомобильных номеров

"Европейская правда"Четверг, 18 августа 2022, 20:06
Сербия и Косово не смогли преодолеть противоречия из-за автомобильных номеров
Жозеп Боррель, фото Getty Images

Руководители Сербии и Косово не смогли добиться решения на кризисной встрече в Брюсселе в четверг, но договорились о дальнейших переговорах в ближайшие дни для разрешения напряженности между ними.

Об этом заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"К сожалению, мы еще не (пришли) к соглашению сегодня (...), но это еще не конец истории, оба лидера согласились, что процесс нужно продолжить, и обсуждение возобновится в ближайшие дни", - сказал он после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Альбином Курти.

Реклама:

"До 1 сентября еще есть время, я не сдаюсь", — добавил Боррель, имея в виду конечный срок в споре по номерным знакам между Сербией и Косово.

Напомним, 31 июля косовские сербы в приграничных с Сербией муниципалитетах соорудили баррикады на дорогах и даже обстреляли полицейских.

Протесты начались в связи с очередной попыткой Косова обязать пользоваться косовскими документами и автономерами государственного образца, а не сербскими или нейтральными, которыми предпочитают пользоваться на севере Косова – территории, населенной этническими сербами. Сербия привела свою армию в состояние боевой готовности, угрожая силой защитить косовских сербов.

ВИДЕО ДНЯ

В ночь на 1 августа косовское правительство после встречи с послом США Джеффри Говениером отсрочило действие новых правил до 1 сентября.

Читайте также: Шантаж баррикадами: начнется ли война между Косовом и Сербией и как следует действовать Киеву.

Темы: СербияКосово
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Сербия
Сербия после встречи с послом РФ открестилась от декларации Крымской платформы
Возросло количество участников Крымской платформы: присоединилась Сербия
Зеленский встретился с Вучичем: говорили о будущем
Последние новости
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
Все новости...
Реклама: