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В правящей коалиции Германии призвали запустить "Северный поток-2"

"Европейская правда"Пятница, 19 августа 2022, 10:29
Вольфганг Кубики, фото Getty Images

Вольфганг Кубики, вице-спикер Бундестага от Свободной демократической партии, входящей в правящую коалицию Германии, высказался за открытие газопровода "Северный поток-2" для заполнения газохранилищ на зиму, несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину.

Свою идею он высказал в интервью RND, сообщает "Европейская правда".

"Мы должны открыть "Северный поток-2" как можно скорее, чтобы заполнить наши газовые хранилища на зиму. Нет веских причин не открывать "Северный поток-2", - сказал Кубики.

"Если таким образом до нас дойдет больше газа, возможно, даже весь гарантированный контрактом объем, это поможет людям не мерзнуть зимой, и наша промышленность не понесет серьезного ущерба", - добавил немецкий высокопоставленный политик.

Кубики отметил, что эти задачи являются первоочередными для федерального правительства.

"Как только резервуары для хранения газа будут заполнены, мы сможем снова закрыть "Северный поток-2", - сказал вице-спикер Бундестага.

Когда журналист подчеркнул, что Путин использует это как большой успех, Кубики сказал, что все, что обеспечивает поступление большего количества газа, будет более полезно для Германии, чем для Путина.

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"Кстати, наибольший пропагандистский успех Путина был бы в том случае, если бы у нас закончился газ, пока он еще хорошо на нас зарабатывает. Это надо предотвратить", - сказал политик.

Федеральное правительство Германии приостановило ввод в эксплуатацию готового газопровода "Северный поток-2" из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Сейчас Россия поставляет всего около 20% от возможного количества газа через "Северный поток-1". В российской газовой компании "Газпром" винят в этом технические причины, в немецком правительстве считают, что РФ сама создает проблемы.

Германии в случае полного прекращения поставок из РФ будет сложно иметь достаточное количество природного газа, чтобы пережить будущую зиму, даже если запасы будут пополнены в соответствии с правительственными целями. Газа в хранилищах Германии хватит менее чем на три месяца.

Между тем в правительстве Олафа Шольца до сих пор исключали запуск "Северного потока-2" даже в случае нехватки газа.

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Темы: Северный поток-2Германия
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