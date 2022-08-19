Защитники отразили все атаки и штурм врага – Генштаб

В пятницу украинские защитники отразили все атаки российских захватчиков на Донбассе и пресекли попытку прорыва на границе с Херсонской и Николаевской областями.

Источник: Генштаб

Детали: На Волынском и Полесском направлениях отмечается проведение учений подразделений военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Беларуси.

На Северском направлении из ствольной артиллерии враг обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Пушкари Черниговской области и Мирополье и Павловке Сумской области.

На Харьковском направлении российские убийцы производили огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Харьков, Протопоповка, Петровка, Слатино, Большие Проходы, Коробочкино, Милова и Гусаровка.

Оккупанты нанесли авиаудары у Старого Салтова и Явирского и ведут разведку БПЛА.

Россияне также пытались улучшить тактическое положение недалеко от Питомника, получили отпор и отступили.

ВИДЕО ДНЯ

Осуществили дистанционное минирование местности в районах Старого и Верхнего Салтова.

На Славянском направлении россияне производили огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии возле Дибровного, Вернополья, Чепиля и Богородичного.

В районах населенных пунктов Карнауховка, Дибровно, Вернополье и Долина россияне предприняли попытки прорвать оборону наших войск, но понесли потери и позорно скрылись.

На Краматорском направлении зафиксированы вражеские обстрелы недалеко от Северского, Григорьевки, Берестового и Ивано-Дарьевки.

Наступательными и штурмовыми действиями захватчики пытались продвинуться возле Выемки и Ивано-Дарьевка, получили жесткий отпор и отошли.

На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах 7 населенных пунктов. Задействовал авиацию для ударов неподалеку от Соледара и Яковлевки.

Россияне вели наступательные и штурмовые действия в районах н.п. Бахмут, Соледар, Кодема, Бахмутское и Зайцево, но успеха не имели и отошли.

На Авдеевском направлении подверглись огневому влиянию районы 8 населенных пунктов. Противник наносил авиаудары вблизи Марьинки, Новоселовки Второй и Невельского. Оккупанты вели наступление в районах Опросного, Песков и Майорска, успеха не имели, отошли.

Возле Новомихайловки враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение, но понес потери и отступил.

На Запорожском направлении противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии и танков районы 9 населенных пунктов. Оккупанты нанесли авиаудары возле Щербаков, Дорожнянки и Новоселки.

На Южнобужском направлении враг сосредотачивал усилия на недопущении продвижения украинских войск и пополнении потерь. Продолжил обстрелы из танков и артиллерии разных типов вдоль всей линии столкновения. Нанес авиаудары вблизи Николаевской, Новой Жизни, Первомайской, Белой Криницы и Лозовой.

Штурмовыми действиями россияне предприняли попытку прорыва в районе Кирового, но с результатами огневого поражения понесли потери и хаотически отступили.