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США: РФ использует ЗАЭС как военную базу для обстрела украинцев

Анастасия КалатурВторник, 2 августа 2022, 02:34
ФОТО: GETTY

Россия использует Запорожскую АЭС в качестве военной базы для обстрела украинцев.

Источник: госсекретарь США Энтони Блинкен, цитируемый "Укринформом"

Прямая речь: "Сейчас Россия использует АЭС как военную базу для обстрела украинцев, осознавая, что они не могут и не будут стрелять в ответ, поскольку это чревато случайным поражением ядерного реактора или хранилища высокорадиоактивных отходов. Это выводит представление о "живом щите" на вовсе другой, ужасный, уровень".

Детали: По словам Блинкена, Кремль прибегает к "опасному бряцанию ядерным оружием", а Владимир Путин лично угрожает странам, поддерживающим Украину, последствиями, "которых никогда не видели за всю свою историю". Блинкен заявил, что в нынешнем цивилизованном мире нет места для ядерного сдерживания, основанного на принуждении, запугивании или шантаже.

Напомним: Российские оккупанты требуют, чтобы администрация ЗАЭС предоставила им доступ к машинным залам атомной станции - оккупанты хотят стянуть туда свою военную технику.

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Темы: ЗапорожьевойнаРосcия
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