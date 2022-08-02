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Обстрел эвакуационного автобуса на Херсонщине: количество погибших возросло до трех

Анастасия КалатурВторник, 2 августа 2022, 04:30
Обстрел эвакуационного автобуса на Херсонщине: количество погибших возросло до трех

Число погибших в результате российских обстрелов эвакуационного микроавтобуса в районе Долгового на Херсонщине возросло до трех.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Отмечается, что ранены пять мирных жителей.

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Дословно: "Рашисты из противотанкового ракетного комплекса расстреляли гражданский микроавтобус. Погибли три, ранены пять мирных жителей. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказана помощь".

Что предшествовало:

  • 1 августа россияне расстреляли эвакуационный микроавтобус с гражданскими у поселка Долговое. Микроавтобусом эвакуировались семь гражданских из оккупированного поселка Староселье.
  • Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о двух погибших.

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Темы: войнаХерсонская область
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