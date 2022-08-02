Обстрел эвакуационного автобуса на Херсонщине: количество погибших возросло до трех
Вторник, 2 августа 2022, 04:30
Число погибших в результате российских обстрелов эвакуационного микроавтобуса в районе Долгового на Херсонщине возросло до трех.
Источник: ОК "Юг"
Детали: Отмечается, что ранены пять мирных жителей.
Реклама:
Дословно: "Рашисты из противотанкового ракетного комплекса расстреляли гражданский микроавтобус. Погибли три, ранены пять мирных жителей. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказана помощь".
Что предшествовало:
- 1 августа россияне расстреляли эвакуационный микроавтобус с гражданскими у поселка Долговое. Микроавтобусом эвакуировались семь гражданских из оккупированного поселка Староселье.
- Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о двух погибших.
ВИДЕО ДНЯ