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Луганщина: оккупанты сосредоточили основные силы на Бахмутском направлении – глава ОВА

Ирина БалачукВторник, 2 августа 2022, 08:51
Луганщина: оккупанты сосредоточили основные силы на Бахмутском направлении – глава ОВА
ФОТО ИЗ TELEGRAM ГАЙДАЯ

Российские оккупанты несут большие потери, но продолжают атаковать от Попасной на Луганщине в направлении Бахмута на Донетчине.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "У россиян значительные потери, но они упорно атакуют из Попаснянского направления в сторону Бахмута. Но путь в город проходит через крепкую оборону ВСУ на Луганской земле".

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Детали: По словам главы ОВА, наступление россиян не имеет успеха, поэтому оккупанты находятся в подавленном морально-психологическом состоянии.

Гайдай отметил, что после получения ВСУ дальнобойной артиллерии оккупанты все чаще теряют свои склады с оружием, а также ежедневно теряют бойцов и технику во время своих многочисленных атак. 

 
Фото из Telegram гайдая

За 1 августа враг нанес два мощных ракетных удара (в общей сложности выпущено восемь ракет) и четыре авиаудара по населенным пунктам Луганщины.

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Семь раз россияне использовали артиллерийскую поддержку, еще дважды использовали минометы, привлекали танки. 

 
Фото из Telegram гайдая

После нескольких часов артиллерийского воздействия оккупанты бросаются в наступление.

По словам Гайдая, за минувшие сутки защитники отбили семь таких попыток врага – оккупанты вынуждены были отойти.

Темы: Луганская областьвойна
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