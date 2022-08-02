Луганщина: оккупанты сосредоточили основные силы на Бахмутском направлении – глава ОВА
Российские оккупанты несут большие потери, но продолжают атаковать от Попасной на Луганщине в направлении Бахмута на Донетчине.
Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram
Прямая речь Гайдая: "У россиян значительные потери, но они упорно атакуют из Попаснянского направления в сторону Бахмута. Но путь в город проходит через крепкую оборону ВСУ на Луганской земле".
Детали: По словам главы ОВА, наступление россиян не имеет успеха, поэтому оккупанты находятся в подавленном морально-психологическом состоянии.
Гайдай отметил, что после получения ВСУ дальнобойной артиллерии оккупанты все чаще теряют свои склады с оружием, а также ежедневно теряют бойцов и технику во время своих многочисленных атак.
За 1 августа враг нанес два мощных ракетных удара (в общей сложности выпущено восемь ракет) и четыре авиаудара по населенным пунктам Луганщины.
Семь раз россияне использовали артиллерийскую поддержку, еще дважды использовали минометы, привлекали танки.
После нескольких часов артиллерийского воздействия оккупанты бросаются в наступление.
По словам Гайдая, за минувшие сутки защитники отбили семь таких попыток врага – оккупанты вынуждены были отойти.