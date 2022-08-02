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В Донецкой области началась обязательная эвакуация – Верещук

"Украинская правда"Вторник, 2 августа 2022, 11:57
В Донецкой области началась обязательная эвакуация – Верещук
Эвакуация из Донецкой области, фото из Telegram-канала Верещук

Во вторник, 2 августа, началась обязательная эвакуация гражданских с подконтрольной Украине территории Донецкой области.

Источник: вице-премьер Ирина Верещук в Telegram, глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram и прессслужба "Укрзализныци"

Прямая речь: "Первый поезд прибыл сегодня утром в Кропивницкий. Женщины, дети, старики, много маломобильных. Всех встретили и расселили, всем помогли".

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Детали: Глава Донецкой ОГА сообщает, что каждый парный день из Покровска будет отправляться эвакуационный поезд в Кропивницкий с остановкой в Александрии. Время отправления – 16:30. В "Укрзализныце" отметили, что первым рейсом удалось доставить 136 пассажиров, из них 44 являются маломобильными. На борту поезда оформили материальные выплаты для 42 временно перемещенных, в том числе 15 детей.

 
 

Предыстория: Правительство Украины ввело обязательную эвакуацию жителей неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.

Темы: Донецкая областьэвакуациявойнабеженцы
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