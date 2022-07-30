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Украина начала обязательную эвакуацию людей из Донетчины

Роман ПетренкоСуббота, 30 июля 2022, 18:48

Правительство Украины введет обязательную эвакуацию жителей неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.

Источник: вице-премьер-министр, министерша по реинтеграции ТОТ Ирина Верещук в эфире телемарафона

Детали: Верещук возглавила штаб по эвакуации жителей Донецкой области. По ее словам, Кабмин принял решение о создании штаба 29 июля.

По словам вице-премьера, к правительству обратился руководитель ОВА Донетчины Павел Кириленко, чтобы такой штаб был создан на государственном уровне.

Верещук подчеркнула, что, если кто-то откажется от эвакуации – вынужден будет подписать бланк отказа, что он понимает все последствия и несет ответственность за свою жизнь.

Прямая речь Верещук: "В Донецкой области абсолютно отсутствует газоснабжение, все газопроводы, которые можно было отремонтировать, они отремонтировали, но, к сожалению, враг снова и снова уничтожает все, что помогло бы зимой обогреть людей.

Одним словом, тепла на Донетчине в зимний период не будет.

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33-я статья Кодекса о гражданской защите населения говорит о такой форме эвакуации, как обязательная. Я считаю, что это обязанность каждого взрослого члена семьи.

В Донецкой области 52 тысячи детей, их нужно эвакуировать, нельзя подвергать их смертельной опасности в зимний период без тепла, без света, без возможности обогреть".

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Темы: Донецкая областьэвакуациявойнаВерещук
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