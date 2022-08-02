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В Украине ликвидировали миллионную ботоферму "Евросолидарности" - источник

Роман Петренко, Валентина РоманенкоВторник, 2 августа 2022, 13:33
В Украине ликвидировали миллионную ботоферму Евросолидарности - источник

Служба безопасности сообщила о ликвидации миллионной ботофермы, работавшую для дискредитации президента Владимира Зеленского и "расшатывания общественно-политической ситуации" по заказу одной из политсил.

Источник: СБУ, ОГП, Нацполиция, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным источников "Украинской правды", речь идет о политсиле пятого президента Петра Порошенко "Европейской солидарности".

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(Позже нардеп "Европейской солидарности" Ирина Геращенко отрицала причастность политсилы к ботоферме).

По данным спецслужбы, "злоумышленники распространяли дезинформацию", критикуя власти.

Пропагандистские "мощности" этой ботофермы использовали и представители российских спецслужб. В частности, через ботов они распространяли фейковые новости о ситуации с фронтами и проводили другие информационные диверсии.

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Среди последних "операций" СБУшники назвали распространение контента о якобы конфликте между руководством ОП и главнокомандующим ВСУ, а также проведение кампании по дискредитации первой леди.

Правоохранители насчитали, что для "разгона деструктивного контента" дельцы администрировали более 1 млн. собственных ботов, а также многочисленные группы в соцсетях с аудиторией почти 400 тыс. пользователей.

 

В ходе спецоперации разоблачили руководителя преступной группы – это гражданин РФ, проживавший в Киеве и позиционировавший себя как "политический эксперт".

По данным следствия, он организовал информационно-взрывную деятельность по заказу одной из отечественных политсил. Для координации преступных действий был на "связи" с нынешним народным депутатом, входящим в близкое окружение бывшего руководства нашего государства.

Установлено, что российский политтехнолог создал специальное программное обеспечение. С его помощью участники группы управляли в автоматическом режиме неограниченным количеством анонимных аккаунтов в наиболее популярных соцсетях.

Силовики добавляют, что для маскировки противоправной деятельности злоумышленники обустроили оборудование в разных городах – Киеве, Харькове и Виннице.

Во время обысков изъяли технику, 5 тысяч сим-карт, 200 прокси-серверов для подмен IP-адресов.

 

Темы: СБУПорошенкосоцсетиЕвропейская солидарность
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