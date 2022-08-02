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В "ЕС" опровергают причастность к масштабной ботоферме

Роман ПетренкоВторник, 2 августа 2022, 15:27

Нардепка "Европейской солидарности" Ирина Геращенко опровергает причастность к миллионной ботоферме, о разоблачении которой сообщила СБУ. Источники УП уверяют, что боты работали на политсилу "ЕС".

Источник: Геращенко в Facebook

Детали: Геращенко сообщила, что источники правоохранителей, сообщающих о причастности к ботоферме политсилы пятого президента Петра Порошенко, "втягивают СМИ в политическую провокацию".

"Европейская солидарность" обвиняет медиа, которые вспоминают о возможной причастности политсилы к ботоферме в "исполнении политического заказа власти".

"Украинская правда" после публикации новости от СБУ неоднократно обращалась к пресс-секретарю Порошенко Святославу Цеголку, но до сих пор ответа не получила.

Предыстория: СБУ ликвидировала миллионную ботоферму, работавшую для дискредитации президента Зеленского и "расшатывание общественно-политической ситуации" по заказу одной из политсил.

По данным источников УП, речь идет о "Европейской солидарности".

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Темы: Европейская солидарностьПорошенкоСБУ
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