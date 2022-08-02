Несмотря на санкции из Ниццы в Россию слетал самолет
Вторник, 2 августа 2022, 14:43
Несмотря на санкции против России, из французской Ниццы в Москву летал частный самолет.
Источник: журналист "Украинской правды" Михаил Ткач в Facebook со ссылкой на данные Flightradar
Прямая речь Ткача: "А помните были санкции? Прямой рейс Ницца-Москва. Чартер. Немецкая регистрация".
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Детали: Согласно данным Flightradar, частный самолет совершил прямой рейс в Россию через воздушное пространство Франции, Швейцарии, Германии и Латвии.
Предыстория:
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- После полномасштабного вторжения России в Украину ряд стран закрыли для РФ свое небо, ввели и продолжают вводить санкции против страны-агрессора.
- В то же время в середине марта российский грузовой самолет, несмотря на санкции ЕС, прилетел из Москвы в Словакию и вернулся в Россию.