Несмотря на санкции из Ниццы в Россию слетал самолет

Несмотря на санкции против России, из французской Ниццы в Москву летал частный самолет.

Источник: журналист "Украинской правды" Михаил Ткач в Facebook со ссылкой на данные Flightradar

Прямая речь Ткача: "А помните были санкции? Прямой рейс Ницца-Москва. Чартер. Немецкая регистрация".

Детали: Согласно данным Flightradar, частный самолет совершил прямой рейс в Россию через воздушное пространство Франции, Швейцарии, Германии и Латвии.

Предыстория:

После полномасштабного вторжения России в Украину ряд стран закрыли для РФ свое небо, ввели и продолжают вводить санкции против страны-агрессора.

В то же время в середине марта российский грузовой самолет, несмотря на санкции ЕС, прилетел из Москвы в Словакию и вернулся в Россию.