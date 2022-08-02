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Несмотря на санкции из Ниццы в Россию слетал самолет

Ирина БалачукВторник, 2 августа 2022, 14:43
Несмотря на санкции из Ниццы в Россию слетал самолет
Фото с Facebook Михаила Ткача

Несмотря на санкции против России, из французской Ниццы в Москву летал частный самолет.

Источник: журналист "Украинской правды" Михаил Ткач в Facebook со ссылкой на данные Flightradar

Прямая речь Ткача: "А помните были санкции? Прямой рейс Ницца-Москва. Чартер. Немецкая регистрация".

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Детали: Согласно данным Flightradar, частный самолет совершил прямой рейс в Россию через воздушное пространство Франции, Швейцарии, Германии и Латвии.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • После полномасштабного вторжения России в Украину ряд стран закрыли для РФ свое небо, ввели и продолжают вводить санкции против страны-агрессора.
  • В то же время в середине марта российский грузовой самолет, несмотря на санкции ЕС, прилетел из Москвы в Словакию и вернулся в Россию.

Темы: Росcияавиасанкции
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