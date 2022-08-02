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Зеленский: У РФ по-прежнему преимущество в живой силе и артиллерии, но мы делаем все возможное

Вторник, 2 августа 2022, 22:07
Зеленский: У РФ по-прежнему преимущество в живой силе и артиллерии, но мы делаем все возможное

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не может сломать преимущество российской армии в артиллерии и живой силе, однако делается все "возможное и невозможное", чтобы получить оружие, которое позволит это сделать.

Источник: Обращение Зеленского

Прямая речь: "Принципиальный ответ на все свои преступления оккупанты получают на поле боя. В этом контексте хочу сегодня поблагодарить президента США Джо Байдена и всего американского народа за новый пакет оборонной поддержки Украины.

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Слово "HIMARS" стало для нашей страны почти синонимом слова "справедливость". И украинские защитники сделают все для того, чтобы оккупанты еженедельно испытывали все более болезненные потери благодаря этим очень эффективным системам.

Да, действительно мы еще не можем полностью сломать преимущество российской армии в артиллерии и в живой силе, и это очень чувствуется в боях, особенно на Донбассе: Пески, Авдеевка, другие направления. Там просто ад…

Но каждый день наши дипломаты и все другие представители нашего государства делают все возможное и невозможное, чтобы получить для Украины то оружие, которое в конечном счете поможет остановить эту орду".

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Что этому предшествовало: 1 августа министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Украину прибыли еще 4 реактивных системы залпового огня "HIMARS".

Темы: ЗеленскийвойнаРосcия
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