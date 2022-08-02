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Украина предложила продать Ливану ячмень и муку, украденные РФ – посольство

Алена МазуренкоВторник, 2 августа 2022, 22:46
Украина предложила продать Ливану ячмень и муку, украденные РФ – посольство
Getty Images

Украина предложила Ливану приобрести ворованный в Украине ячмень и пшеничную муку, которую украли оккупанты и транспортировали на сирийских суднах. 

Источник: посольство Украины в Ливане

Дословно: "По согласованию с владельцами продукции в Украине на борту Laodicea, а также во избежание порчи награбленного зерна и сохранения его в Ливане, Посольство Украины предоставило предложение правительству Ливана приобрести вышеупомянутые товары по следующим ценам:

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  • Мука пшеничная 350 долларов за тонну
  • Ячмень 180 долларов за тонну".

Детали: Отмечается, что цены в два раза ниже рыночных.

"Laodicea" ("Лаодика", IMO: 9274343 (SY) - одно из трех сирийских судов, перевозящих ворованное оккупантами украинское зерно.

Ранее Ливан наложил арест на судно, загруженное ячменной и пшеничной мукой, на время расследования происхождения груза, которое могло быть похищено российскими оккупантами в Украине.

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Напомним: 

  • Посол Украины сообщил президенту Ливана, что 27 июля в порт Триполи зашло сирийское судно, загруженное ячменем, вывезенным с оккупированных территорий Украины.

Читайте больше: Оккупанты воруют украинское зерно: поименный список мародеров

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Темы: зерноРосcия
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